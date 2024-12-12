Непроходимый уровень: хакеры придумали новую схему обмана юных геймеров

Мошенники придумали новый способ обмана геймеров, от которого чаще всего страдают дети. Они создают фейковые сайты, где якобы можно получить игровую валюту для популярных у подростков игр, но по факту мошенники просто выманивают ценные данные.
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