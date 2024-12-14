Три человека пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе в Ленобласти

Один человек погиб Сегодня ночью на Киевском шоссе возле села Никольское в Ленинградской области произошло столкновение автомобилей Мерседес и Черри Тиго, рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.
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