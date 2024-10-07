Дзюба признал, что у "Акрона" существует беспечность в играх РПЛ

Российский нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Пари Нижним Новгородом" признал, что у его команды существует беспечность в некоторых игровых моментах.
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