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Дзюба признал, что у "Акрона" существует беспечность в играх РПЛ

Дзюба признал, что у "Акрона" существует беспечность в играх РПЛ

Российский нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Пари Нижним Новгородом" признал, что у его команды существует беспечность в некоторых игровых моментах.

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