Расчеты «Мста-Б» разнесли опорник боевиков вблизи Работино

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы артиллерийских расчетов гаубиц «Мста-Б» Южного военного округа (ЮВО) при выполнении огневых задач по уничтожению позиций противника на Запорожском направлении СВО.
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