Терапевт перечислила главные признаки дефицита витамина В

Следует обратить внимание на появление трещин на губах и угрей на коже Появление трещин на губах и угрей на коже может свидетельствовать о дефиците витаминов группы B, рассказала РИАМО врач-терапевт участковый АО «Медицина», к.
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