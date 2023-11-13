На Камчатке вулканологи зафиксировали пепловый шлейф от Ключевского вулкана

На Камчатке продолжается извержение самого высокого действующего вулкана Евразии - Ключевского. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пепловый шлейф от вулкана протянулся на 60 км на восток и достиг высоты до 5 км над уровнем моря.