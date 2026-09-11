В Курганской области расширили условия приема в мобильные огневые группы

В Курганской области расширили категории граждан, которых могут зачислить в мобилизационный людской резерв Минобороны РФ для защиты критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения.
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