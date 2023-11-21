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Эдегор и Жезус смогут сыграть с «Брентфордом» в субботу. Хавбек пропустил последние 3 матча «Арсенала», форвард – месяц

Эдегор и Жезус смогут сыграть с «Брентфордом» в субботу. Хавбек пропустил последние 3 матча «Арсенала», форвард – месяц

Эдегор пропустил последние три матча лондонцев из-за сотрясения мозга и проблем с бедром, а Жезус последний раз выходил на поле 24 октября.

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