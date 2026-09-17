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В США осуждён координатор теракта в «Крокус Сити Холле»»

В США осуждён координатор теракта в «Крокус Сити Холле»»

В США суд Вирджинии приговорил к 20 годам лишения свободы боевика ИГИЛ*, гражданина Афганистана Мохаммада Шарифулла, причастного к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли более 130 человек.

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