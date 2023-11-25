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Китай создал 384-ядерный чип Sunway SW26010-Pro для суперкомпьютеров, который в 4 раза ...

Китай создал 384-ядерный чип Sunway SW26010-Pro для суперкомпьютеров, который в 4 раза ...

Китай создал 384-ядерный чип Sunway SW26010-Pro для суперкомпьютеров, который в 4 раза быстрее предшественникаВ этом году Национальный суперкомпьютерный центр в Уси (Китай) запустил мощнейший суперкомпьютер на базе усовершенствованных 384-ядерных процессоров Sunway SW26010-Pro, разработанных в стране.

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