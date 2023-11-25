Китай создал 384-ядерный чип Sunway SW26010-Pro для суперкомпьютеров, который в 4 раза быстрее предшественникаВ этом году Национальный суперкомпьютерный центр в Уси (Китай) запустил мощнейший суперкомпьютер на базе усовершенствованных 384-ядерных процессоров Sunway SW26010-Pro, разработанных в стране.