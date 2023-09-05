Уничтоженный "Челленджер"

Модест

А почему он не должен был гореть? Смазки, масла, солярка и боеприпасы в любом танке присутствуют. Если их поджечь, то они горят по законам физики. Может кто-то распространялся о неуязвимости железяк белых сахибов с острова? Минам и снарядам без разницы страна производства утилизируемого железа.