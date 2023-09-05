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Уничтоженный "Челленджер"

Уничтоженный "Челленджер"

Первый уничтоженный на Украине британский танк "Челленджер". Горит как и все прочее.https://colonelcassad.

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Комментарии
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Модест
А почему он не должен был гореть? Смазки, масла, солярка и боеприпасы в любом танке присутствуют. Если их поджечь, то они горят по законам физики. Может кто-то распространялся о неуязвимости железяк белых сахибов с острова? Минам и снарядам без разницы страна производства утилизируемого железа.
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15 час.
карюкалов вячеслав
Хм.
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7 час.

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