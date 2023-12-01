МОНАРХИСТЫ ГЛАЗАМИ ТРЕЗВОГО ЧЕЛОВЕКА

Sergiy Che

Не надо блаженно веровать (особенно в лживый коммунячьий агитпроп как Баканин)) нужно знать Правду - ЦИТАТА: "...Впервые 8-часовой рабочий день был введён в капиталистической Австралии ещё в 1848 году, а вслед за ней в Новой Зеландии - в 1856 году. Большевики не являются в этом вопросе новаторами. Более того, во всём мире постепенно двигались к подобному ограничению, и вот почему: собственникам предприятий было выгодно, чтобы рабочий приходил на рабочее место отдохнувшим и как следствие - более продуктивно выполнял работу...." ©