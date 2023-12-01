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МОНАРХИСТЫ ГЛАЗАМИ ТРЕЗВОГО ЧЕЛОВЕКА

МОНАРХИСТЫ ГЛАЗАМИ ТРЕЗВОГО ЧЕЛОВЕКА

в Сталинский СССР Удивительная черта монархистов и прочих любителей хруста французской булки.

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Комментарии
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Андрей Баканин
Блажен, кто верует
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16 час.
Sergiy Che
Не надо блаженно веровать (особенно в лживый коммунячьий агитпроп как Баканин)) нужно знать Правду - ЦИТАТА: &quot;...Впервые 8-часовой рабочий день был введён в капиталистической Австралии ещё в 1848 году, а вслед за ней в Новой Зеландии - в 1856 году. Большевики не являются в этом вопросе новаторами. Более того, во всём мире постепенно двигались к подобному ограничению, и вот почему: собственникам предприятий было выгодно, чтобы рабочий приходил на рабочее место отдохнувшим и как следствие - более продуктивно выполнял работу....&quot; ©
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15 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Я жил при Сталине и асе видел,потому выше трепло ничтожное!
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13 час.

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