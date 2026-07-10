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Кенийский бегун Ваньоньи побил мировой рекорд на дистанции 1000 м, который держался более 25 лет

Кенийский бегун Эммануэл Ваньоньи установил мировой рекорд на дистанции 1000 м на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

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