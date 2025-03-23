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Мода и Шоу-бизнес

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Прощание с Голубкиной пройдет 25 марта в храме святителя Николая на Трех Горах

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной, ушедшей из жизни в возрасте 85 лет, пройдет в храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, там же пройдет отпевания актрисы.

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