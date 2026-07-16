Перу: согласно первоначальным сообщениям, по крайней мере один человек был убит, а еще один получил ранения в результате погони и стрельбы в районе Вилья-Сальвадор, Лима, поздно вечером 15 июля; Сообщалось о сильном присутствии полиции и кордонах в этом районе.