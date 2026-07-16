НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Перу: согласно первоначальным сообщениям, по крайней мере один человек был убит, а еще один получил...

Перу: согласно первоначальным сообщениям, по крайней мере один человек был убит, а еще один получил ранения в результате погони и стрельбы в районе Вилья-Сальвадор, Лима, поздно вечером 15 июля; Сообщалось о сильном присутствии полиции и кордонах в этом районе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии