Перу: согласно первоначальным сообщениям, по крайней мере один человек был убит, а еще один получил ранения в результате погони и стрельбы в районе Вилья-Сальвадор, Лима, поздно вечером 15 июля; Сообщалось о сильном присутствии полиции и кордонах в этом районе.
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