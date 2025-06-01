Десятки озверевших фанатов арестованы после устроенных в европейской столице беспорядков

Более 130 человек арестованы в Париже, когда болельщики праздновали победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Полиция на Елисейских полях применила слезоточивый газ и перцовый аэрозоль для поддержания порядка после того, как на улицах французской столицы собрались огромные толпы людей.