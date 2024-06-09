Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 вещиц, которые никто не мог объяснить, пока не нашелся знаток

15 вещиц, которые никто не мог объяснить, пока не нашелся знаток

А вы замечали, что когда чего-то не знаешь, все кажется странным и запутанным, но как только разберешься в теме, то все ясно и просто, даже удивляешься, что другие не понимают? Так и с разными непонятными находками - они кажутся подозрительными и странными ровно до тех пор, пока не появится человек, который точно знает, что это.

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