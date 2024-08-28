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Трамп заявил об опасности работы президента

Трамп заявил об опасности работы президента

Работать президентом опаснее, чем быть гонщиком, и это самая сложная профессия в мире. Об этом заявил кандидат на пост президента США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о покушении на себя, передает телеканал CNN.

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