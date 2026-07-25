Последствия вчерашней ночной атаки на склад Wildberries в Симферополе Кадры сняты местными жителями и опубликованы украинскими каналами.
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Последствия вчерашней ночной атаки на склад Wildberries в Симферополе Кадры сняты местными жителями и опубликованы украинскими каналами.
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