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Дочь Илона Маска Вивиан Дженна Уилсон планирует покинуть США после победы Трампа на выборах

Дочь Илона Маска Вивиан Дженна Уилсон планирует покинуть США после победы Трампа на выборах

Вивиан Дженна Уилсон, 20-летняя дочь известного американского предпринимателя Илона Маска, объявила о намерении покинуть Соединённые Штаты в связи с недавней победой Дональда Трампа на президентских выборах.

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