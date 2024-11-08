Дочь Илона Маска Вивиан Дженна Уилсон планирует покинуть США после победы Трампа на выборах

Вивиан Дженна Уилсон, 20-летняя дочь известного американского предпринимателя Илона Маска, объявила о намерении покинуть Соединённые Штаты в связи с недавней победой Дональда Трампа на президентских выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии