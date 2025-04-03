Роман Ротенберг прокомментировал отмененный в овертайме гол СКА в матче с «Динамо»

По его словам, в 2012 году было также Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг, комментируя отмененную шайбу в овертайме четвертого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против столичного «Динамо, заявил, что петербургские игроки не в первый раз сталкиваются с такой ситуацией и не обращают на это внимание.