В Свиблове займутся созданием танцевальных этюдов

В субботу, 5 апреля библиотека № 53 в Свиблове приглашает на мастер-класс по созданию танцевальных этюдов ребят в возрасте от 6 до 14 лет, где каждый сможет освоить все этапы создания хореографической композиции.
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