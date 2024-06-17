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Кирилл Царев, «Сбер»: «Хорошо, что появляются новые идеи и новые сервисы»

Кирилл Царев, «Сбер»: «Хорошо, что появляются новые идеи и новые сервисы»

Платить улыбкой, использовать одно приложение для всех банков, покупать и продавать золото не выходя из дома — топ-менеджер «Сбера» рассказал о быстрых и удивительных изменениях, которые сегодня происходят в банковской сфере для клиентов-«физиков»Первый зампред правления «Сбера» Кирилл Царев в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу рассуждает о последних трендах в области сбережений, инвестиций и о новых банковских технологиях.

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