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Reuters: Эфиопия стала ещё одним объявившим дефолт государством Африки

Reuters: Эфиопия стала ещё одним объявившим дефолт государством Африки

Во вторник, 26 декабря, Эфиопия стала третьим африканским государством, объявившим дефолт, после того, как она не смогла выплатить купонный платёж в размере $33 млн по своим единственным международным государственным облигациям, пишет Reuters.

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