Гондурас: По меньшей мере три человека были убиты и еще один ранен в результате вооруженного нападения на жилой дом в цыганском секторе Хутиапа, департамент Атлантида, в вечерние часы по местному времени 3 августа.
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