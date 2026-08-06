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Пронедра

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Вода из воздуха ветром получена через губки и вихревое нагревание

Вода из воздуха ветром получена через губки и вихревое нагревание

Ветер помог получать пресную воду из воздуха без промежуточного тока Учёные предложили способ получать пресную воду из воздуха, используя не солнечный нагрев и не электрические нагреватели, а энергию ветра.

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