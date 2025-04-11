Кобахидзе: санкции против чиновников говорят о трагическом положении Британии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что персональные санкции против генерального прокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей силовых ведомств страны говорят о трагическом положении Великобритании.
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