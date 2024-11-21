Полицейские Кабардино-Балкарии изъяли из незаконного оборота более 1300 пачек контрафактных сигарет

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УМВД России «Нальчик» в результате проведенных профилактических мероприятий на одном из рынков города выявили торговую точку, где продавалась нелегальная табачная продукция.
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