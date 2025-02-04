«Бесит безвкусица»: как сказать близкому человеку, что он плохо одевается

Возможно, вам легко написать в комментариях к фотографии незнакомки, что это платье ей не идет. Но как сказать то же самое знакомому или близкому человеку, чтобы он не обиделся и воспользовался вашими советами? фото: iStockКак тактично сказать человеку, что он плохо одевается? Мой муж такой проблемой не терзается.
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