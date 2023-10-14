Из Южной Кореи депортировали российскую мошенницу-бухгалтера

Россиянку, укравшую 500 тысяч рублей, депортировали из Южной Кореи. Об этом сообщает "МВД МЕДИА". Находившуюся в международном розыске по каналам Интерпола бухгалтера-мошенницу Орлану Тувет депортировали из Южной Кореи.