Из Южной Кореи депортировали российскую мошенницу-бухгалтера

Россиянку, укравшую 500 тысяч рублей, депортировали из Южной Кореи. Об этом сообщает "МВД МЕДИА". Находившуюся в международном розыске по каналам Интерпола бухгалтера-мошенницу Орлану Тувет депортировали из Южной Кореи.
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