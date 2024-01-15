Суд в Москве приговорил к пяти годам условно главу Института госуправления РАНХиГС

Таганский суд Москвы приговорил директора Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Игоря Барцица к пяти годам условно по делу о растрате.
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