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Суд в Москве приговорил к пяти годам условно главу Института госуправления РАНХиГС

Суд в Москве приговорил к пяти годам условно главу Института госуправления РАНХиГС

Таганский суд Москвы приговорил директора Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Игоря Барцица к пяти годам условно по делу о растрате.

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