Мировое обозрение

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  • Vladimir Lenkov
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    Это не фонд МИРА а фонд   для Войны.Junge Welt: ЕС ув...
  • Сергей Иванютин
    Ребята, этот чувак ждет хороших преференций в договоре по газу, на длительный срок, но как его получит, сделает разво...Вучич намерен бор...

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