Набрали вес за праздники? Вот что с этим делать

Если вы набрали нежелательный вес, вот как вернуться к своим личным целям по поддержанию здоровья и весаПериод времени от Нового года до Рождества — самая большая угроза для наших талий и причина, по которой так много решений связаны с диетами и посещениями тренажёрного зала.