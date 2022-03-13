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Депутат Слуцкий: заместить российские нефть и газ в Европе на 100% невозможно

Депутат Слуцкий: заместить российские нефть и газ в Европе на 100% невозможно

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также состоит в российской делегации на переговорах с Украиной, в интервью RT Arabic напомнил, что заместить российские нефть и газ в Европе чем-либо другим на 100% невозможно.

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