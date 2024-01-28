ФОТО: IMAGO/DTS NACHRICHTENAGENTUR/GLOBAL LOOK PRESS ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ НЕРАВНЫЙ БОЙ: КУДА ЛАВРОВ ПОСЛАЛ ШВЕЙЦАРСКОГО КОЛЛЕГУ Швейцария пытается втянуть Россию в провокацию с так называемым "мирным саммитом" по Украине, который задуман в Вашингтоне с целью заморозки украинского конфликта на условиях США.