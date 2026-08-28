«Деньги пытаются похитить»: классическая уловка, которая стоила иркутянину 2 млн

В Иркутске 42-летний мужчина перевел мошенникам около 2 млн рублей. Аферисты действовали по многоступенчатой схеме: сначала прислали на почту фальшивое уведомление о выгрузке документов от имени «поддержки клиентов», затем позвонил лже-сотрудник службы безопасности банка.