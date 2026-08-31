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На Украине «не исключают», что к убийству монаха в Святогорске «причастны» ВСУ

На Украине «не исключают», что к убийству монаха в Святогорске «причастны» ВСУ

На Украине «не исключают», что боевики ВСУ «могут быть причастны» к недавнему убийству монаха Святогорской лавры в оккупированной части ДНР.

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