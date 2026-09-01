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Как создается место, куда возвращаются как домой

Как создается место, куда возвращаются как домой

Гостевой дом «Душа» в Головинке открылся более 30 лет назад и продолжает сохранять семейную атмосферу и традиции советского курортного колорита.

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