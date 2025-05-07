Спортивное мероприятие ко Дню Победы.

9 мая - День Великой Победы - один из главных праздников нашей страны, всеми любимый, самый трагичный и скорбный, самый трогательный, прекрасный и светлый! День Победы - это День - символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины!Накануне этого великого праздника, 5 мая в нашем детском саду прошло спортивное мероприятие в ст .