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Спортивное мероприятие ко Дню Победы.

Спортивное мероприятие ко Дню Победы.

9 мая - День Великой Победы - один из главных праздников нашей страны, всеми любимый, самый трагичный и скорбный, самый трогательный, прекрасный и светлый! День Победы - это День - символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины!Накануне этого великого праздника, 5 мая в нашем детском саду прошло спортивное мероприятие в ст .

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