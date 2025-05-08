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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Гальченюк о штабе «Амура»: «Понимание есть, но не до конца. Хочу видеть Рылова помощником»

Александр Гальченюк о штабе «Амура»: «Понимание есть, но не до конца. Хочу видеть Рылова помощником»

40-летний защитник Рылов ранее завершил карьеру.  6 мая «Амур» объявил о назначении Гальченюка на пост главного тренера.

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