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Водитель фуры уснул за рулем и рухнул с моста в Алтайском крае

Водитель фуры уснул за рулем и рухнул с моста в Алтайском крае

В Залесовском районе Алтайского края утром 8 сентября произошло ДТП с участием фуры. Грузовик Volvo с прицепом пробил ограждение моста через реку и упал вниз, сообщается в группе "В курсе 22" в соцсети "ВКонтакте".

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