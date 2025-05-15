"Диск дьявола": таинственный артефакт из Канзаса, унесший множество жизней

Шахтеры, контактировавшие с диском, погибли вскоре после обнаружения.Загадочный каменный диск, обнаруженный в 1920-х годах на угольной шахте Канзаса и прозванный учеными "диском дьявола", стал причиной серии трагических смертей.
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