Песков: Россия изменила подход к ударам после действий Киева

Российская Федерация «не била по всему подряд» - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил изменение масштаба и характера ударов российской армии по Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- О природе погромов
- Какой-то фестивал...
- "Всё, приехали": ...
Когда Бескид грохнут..