Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Песков: Россия изменила подход к ударам после действий Киева

Песков: Россия изменила подход к ударам после действий Киева

Российская Федерация «не била по всему подряд» - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил изменение масштаба и характера ударов российской армии по Украине.

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