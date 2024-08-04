НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Альберт Яруллин: «Было два предложения, которые рассматривал до конца, – «Трактор» и «Ак Барс». Переговоры – скучная процедура. Просто свои пожелания передаешь и все»

17 июня игрок вернулся в казанский клуб из «Трактора».  – Как проходил период переговоров? Когда ты узнал, кто звонил? – Марат Фаритович [Валиуллин] позвонил моим представителям, высказали заинтересованность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх