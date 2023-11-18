Зимой мы уделяем особое внимание не только верхней одежде, но и обуви, которая выдержит самые сложные испытания сезона: самые высокие сугробы, катание на коньках, вечеринки, игры в снежки и походы в музеи и театры.
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