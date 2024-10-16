Washington Post нагнетает панику: У Евросоюза кончилось оружие для украинцев

Константин Ольшанский 15 октября 2024 г., 20:32 Удары по заводу в Краматорске свидетельствуют о новой тактике российской армии ВСУ могут забыть про новое европейское вооружение и боеприпасы, пишет Washington Post.
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