Росздравнадзор опроверг сообщения о перебоях с поставками аналогов «Оземпика»

В России нет дефицита с аналогами препарата «Оземпик», они стабильно поставляются в аптеки. Об этом заявили в Федеральной службе надзора в сфере здравоохранения, комментируя информацию о перебоях с поставками аналогов «Оземпика».
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