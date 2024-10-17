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Росздравнадзор опроверг сообщения о перебоях с поставками аналогов «Оземпика»

Росздравнадзор опроверг сообщения о перебоях с поставками аналогов «Оземпика»

В России нет дефицита с аналогами препарата «Оземпик», они стабильно поставляются в аптеки. Об этом заявили в Федеральной службе надзора в сфере здравоохранения, комментируя информацию о перебоях с поставками аналогов «Оземпика».

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