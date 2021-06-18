Приколисты

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— Трынь-трынь…— затрясся в руках Нины Павловны новенький мобильный телефон. Его подарила два дня назад Маришка.

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Сергей ЮгЗапСиб
Зачем бабке дорогой айфон, для понтов? Для ее потребностей хватило бы бюджетного смартфона. Или дочка за олигархом замужем и ей деньги девать некуда?
Владимир Минаков
А мне и кнопочного Самсунга с головой хватает... Дети с десяток таких мобилок своих отдали... Самое главное - лишь бы батарея долго заряд хранила и деньги на счету были...

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