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Мировое обозрение

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«Победа будет за нами»: Пережившая фашистскую оккупацию Бердянска пенсионерка помогает бойцам РФ

«Победа будет за нами»: Пережившая фашистскую оккупацию Бердянска пенсионерка помогает бойцам РФ

В Бердянске 93-летняя Людмила Сакевич, пережившая в детстве немецко-фашистскую оккупацию, передала личные сбережения на лекарства для российских танкистов.

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