Жёсткий ответ Путина "на издевательское предложение мира" переполошил Запад: Начало рекордного наступления на Сумщину. 60 тысяч штыков в бой
12 марта было объявлено об освобождении Суджи всего за несколько дней благодаря массированному наступлению всей группировки "Север", сдавившей врага по всем флангам.
Комментарии
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Ну да, бандерхохлы согласились на остановку огня и сразу сшасы возобновили поставки оружия. Пиндосам верить нельзя от слова - ВООБЩЕ!
Я извиняюся, а шо Вам таки не нравится? Большая политика вся состоит из сигналов да намёков. Это только Вы можете без намеков соседу под дверь настрать, хотя и это тоже сигнал соседу, шо Вы его таки не уважаете. И вот если Вы таки не успеете убежать, тогда сосед во взаимоотношениях с Вами перейдет от сигналов и намеков к конкретным действим, которые Вам могут не понравиться. В большой политике тоже самое - если намеки и сигналы не помогают, тогда начинается СВО. Или третья мировая...
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