Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Соловьев
    Что-то не больно их кормит выход на Балтику, порты, курорты, рыба и её переработка, а также размещение военной инфрас...«Мы лучше посмотр...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Алекс, эксперт диванный,не вам об этом рассуждать!Будут давить друг...
  • Александр Симаков
    Это как с  "Черным квадратом" Малевича".  Малевич прикололся, потому что не успевал к выставке закончить картину, а п...Про скандал с Тар...

Жёсткий ответ Путина "на издевательское предложение мира" переполошил Запад: Начало рекордного наступления на Сумщину. 60 тысяч штыков в бой

Жёсткий ответ Путина "на издевательское предложение мира" переполошил Запад: Начало рекордного наступления на Сумщину. 60 тысяч штыков в бой

12 марта было объявлено об освобождении Суджи всего за несколько дней благодаря массированному наступлению всей группировки "Север", сдавившей врага по всем флангам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Корякин
Всё синалы да намёки....
Ответить
21 час.
Сергей Колотов
Ну да, бандерхохлы согласились на остановку огня и сразу сшасы возобновили поставки оружия. Пиндосам верить нельзя от слова - ВООБЩЕ!
Ответить
17 час.
Александр Симаков
Я извиняюся, а шо Вам  таки не нравится? Большая политика вся состоит из сигналов да намёков. Это только Вы можете без намеков соседу под дверь настрать, хотя и это тоже сигнал соседу, шо  Вы его таки не уважаете.  И вот если Вы таки не успеете убежать, тогда сосед во взаимоотношениях с Вами перейдет от сигналов и намеков к конкретным действим, которые Вам  могут не понравиться. В большой политике тоже самое - если намеки и сигналы не помогают, тогда начинается СВО. Или третья мировая...
Ответить
14 час.
наверх