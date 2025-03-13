Жёсткий ответ Путина "на издевательское предложение мира" переполошил Запад: Начало рекордного наступления на Сумщину. 60 тысяч штыков в бой

Александр Симаков

Я извиняюся, а шо Вам таки не нравится? Большая политика вся состоит из сигналов да намёков. Это только Вы можете без намеков соседу под дверь настрать, хотя и это тоже сигнал соседу, шо Вы его таки не уважаете. И вот если Вы таки не успеете убежать, тогда сосед во взаимоотношениях с Вами перейдет от сигналов и намеков к конкретным действим, которые Вам могут не понравиться. В большой политике тоже самое - если намеки и сигналы не помогают, тогда начинается СВО. Или третья мировая...